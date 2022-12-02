Премьера очередной русскоязычной песни Светланы Лободы состоялась 2 декабря вместе со щемящим клипом. Она спела о том, что война разбросала украинцев по миру, но они обязательно воссоединятся, потому что свет победит тьму.

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Светлана Лобода выпустила российский трек "Города"

Песня "Города" хоть русскоязычная, но в ней есть одна мощная строчка, которая цепляет: "Счастливые лица. И в небе вместо ракет уже поют птицы". Из этих слов понятно, что экс-гастролерша верит в скорейшую победу Украины.

Я думаю, все мы сегодня чувствуем такое глубокое одиночество и желание закрыть глаза, и проснувшись, оказаться там, где нет боли, нет горя, нет ненависти, есть только радость, смех и любовь. Нас разбрасывало по миру, нас несет дикая волна непредсказуемости жизни. Нам страшно. Но даже на самом темном небе встает солнце, и даже в одиноком сердце, есть место для любви. А расстояния в любви – условность,

– прокомментировала свой релиз Светлана Лобода.

В клипе, начинающемся со звуков воздушной тревоги, эмоции и жизни украинцев в условиях войны. На одном из кадров юноша, которому избивают тату сине-желтого трезубца, мама, отдающая младенца в эвакуационный поезд, семья, отпускающая отца на войну.

Светлана Лобода – Города: смотрите видео онлайн

В комментариях по-разному реагируют на то, что Лобода вернулась к русским песням. Одни хейтят ее за язык трека, фаны из-за границы радуются, что понимают, о чем "Города", а некоторые украинцы говорят, что она лучше звучит на языке агрессора:

"Света, знания украинского закончились на третьей песне?"

"А для кого ты русскоязычный трек выпустила?";

"Могла бы постараться на украинском языке";

"Почему на русском? Песня хороша, но на языке оккупанта";

"Вы пишете песни русской, чтобы что?";

"Не могу поверить, что песня на языке врага. Это все та же культурная оккупация украинца. Это все та же неполноценность. Я желаю исполнительнице и людям, которые ее слушают, проснуться и осознать".

"Всеми языками мира вы звучите прекрасно";

"И на русском, и на украинском – это огонь";

"Рада услышать на русском. Мне кажется, этот язык больше подходит для ваших песен. И да, я украинка";

"Класс. Спасибо, что на русском языке, это так круто, так не хватает сейчас".

Напомним, в июне, на 100 день войны, Светлана Лобода выпустила песню на украинском языке – "Молитва", в которой "молится за каждую душу, за каждую мать, за нашу землю, за победу добра над злом" и обещает "закрыть от пуль собой". Помпезный клип был снят в церкви Святого Петра в Риге, а аккомпанировал ей целый симфонический оркестр.

В ноябре Лобода презентовала вторую за время войны песню и тоже на украинском – "Два незнайомці". Она о неожиданной и мучительной разлуке. Однако из-за этого трека артистка оконфузилась – ошиблась в названии так, что ее исправлял звездный филолог Александр Авраменко.