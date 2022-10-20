Музыкальный лейбл ENKO представил нового артиста, который будет сотрудничать с Alyona Alyona и Иваном Клименко. К команде присоединился Александр Люббоженко из Днепра, более известный как Козак Сиромаха.

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Козак Сиромаха – новый участник ENKO

Козака Сиромаху запомнили еще с 8 сезона шоу "Голос країни". На проекте он выступил с песней "Засвіт встали козаченьки" – к нему вернулись все четыре тренера. Тогда с Александром сотрудничала Джамала. Хотя Козак не победил в вокальном шоу, но его заметил продюсер Иван Клименко.

Около полутора месяцев я пытался найти его контакт. Это было не так легко, должен признаться, поскольку Козак Сиромаха не пользуется мобильным телефоном. Нам помогла Джамала связаться с ним,

– рассказал продюсер.

Еще два года тому назад Иван Клименко записал с артистом альбом, но его не выпустил. Теперь у лейбла ENKO есть цель познакомить украинцев с Козаком Сиромахой и погрузить аудиторию в украинскую культуру и традиции.

"Мне кажется, что Козак Сиромаха – достаточно сильный носитель украинской культуры, а особенно казачества. Мне он импонирует не только как персонаж, но и как сильный волевой человек с принципами и ценностями. Кстати, некоторые у нас схожи".

Козак Сиромаха / Фото прессслужбы

"Он настоящий козак, живущий в козацком Таромском поселении. Чтобы нам найти Сиромаху, нужно было 2 недели и миллион людей, потому что он не пользуется телефоном. А до этого года у него вообще не было документов, потому что он считает себя свободным нерегистрированным казаком и не видит в них смысла", – делились участники Kalush Orchestra.

Что еще известно о Козаке Сиромахе

Александр окончил академию казачества, а теперь преподает казацкие виды боевых искусств. Он работает в театре "Лютые казаки", где показывает трюки на лошадях и боевой гопак.

Чтобы почувствовать родную культуру в полной мере, нужно попытаться ее надеть – в прямом и переносном смысле. Так что сначала я надел шаровары, потом появилось оружие, лошади… Потом я начал медитировать, общаться с людьми из разных конфессий, читал много книг,

– рассказал Козак.

"После школы я закончил ПТУ, работал портным: сейчас сам себе шею шаровары и даже джинсы! Настоящий казак – это благородный человек с прекрасным чувством юмора, который даже из самых сложных ситуаций выходит героем! Казак может быть настоящим артистом. Поэтому я начинаю сотрудничество с музыкальным лейблом ENKO", – поделился Сиромаха.

В сети уже вирусится видео, которое записал Козак Сиромаха вместе с группой Kalush Orchestra.

Напомним, к музыкальному лейблу ENKO относятся также группа Kalush, рэпер Alyona Alyona и рэпер Skofka. 17 октября лейбл отпраздновал свою вторую годовщину создания.