Kalush Orchestra произнесли победную речь со сцены Евровидения-2022: красноречивое видео

На Евровидении-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra! Они еще раз выступили на большой сцене и произнесли победную речь.

14 мая отгремел грандиозный финал Евровидения-2022. По результатам голосований национальных жюри и зрителей победителями объявили представителей Украины Kalush Orchestra.

Важно Украина победила на Евровидении-2022

Kalush Orchestra произнесли победную речь

Благодарю вас, спасибо, что поддерживаете Украину, что поддерживаете украинцев. Слава Украине!

– сказал лидер группы Олег Псюк.

"Слава Украине. Спасибо всем украинцам, которые за нас голосовали в диаспоре. Эта победа очень и очень важна для нас в этом году. Мы делали все возможное, чтобы привезти эту победу. Не передать чувство, насколько мы рады", – добавили впоследствии Kalush Orchestra .

Kalush Orchestra – речь после победы: смотрите видео

Kalush Orchestra также еще раз, как победители конкурса, спели Stefania для европейской публики.

Евровидение-2022 – выступление победителей: смотрите видео

Заметим, группа уже лаконично отреагировала на победу в своих социальных сетях: "Исторический момент! Следующих мы победим орков".

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