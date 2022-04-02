Музыканты признались, что во Львове собрались впервые с начала войны, до того они репетировали онлайн. На главной площади города Kalush Orchestra спел хит Stefania, с которым ему пророчат победу на Евровидении-2022.

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Kalush Orchestra спел Stefania на площади Рынок во Львове: видео

После драйвового номера лидер группы Олег Псюк заявил, что, несмотря на войну, им удалось уладить вопросы с документами для выезда за границу, поэтому в Турине они споют вживую.

Kalush Orchestra будет ехать в Турин, выступать на Евровидении вживую,

– объявил фронтмен Kalush Orchestra.

Ребята добавили, что не будут сидеть сложа руки, а со дня на день отправлятся в промо-тур Евровидения-2022, где будут собирать деньги для Украины.

"Сегодня мы встретились с группой впервые во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств", – объявил Олег Псюк. Место первого концерта обещают объявить уже в воскресенье, 3 апреля.

Напомним, Ковер из Kalush Orchestra ушел в добровольцы ВСУ. Он был на передовой, но очевидно сложил оружие, чтобы достойно представить Украину на Евровидении-2022 в Италии.

Что известно о Kalush Orchestra на Евровидении-2022