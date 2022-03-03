Украинцы 8-й день отчаянно борются за право быть свободными, уничтожают оккупантов и показывают себя сильнейшей нацией мира. К оружию становятся те, кто еще на прошлой неделе выходил на сцену и радовал украинцев концертами.
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Ковер из KALUSH будет бороться с российскими захватчиками
К числу добровольцев присоединился участник группы KALUSH, которая должна представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине. Пока коллектив не готовится к музыкальному конкурсу, а помогает украинской армии. Часть музыкантов стали волонтерами, а Ковер решил взять оружие в руки, с которым будет сопротивляться противнику.
Йо, вчера писал о нашей волонтерской организации и чем мы занимаемся. А Ковер в это время на передовой и это не прикол. Скорее всего, когда враг увидит такого типа, подумает, что он уже в аду! Слава Украине!
– написала группа в инстаграмме.
Ковер из KALUSH ушел в добровольцы: смотрите видео онлайн
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