Украинцы 8-й день отчаянно борются за право быть свободными, уничтожают оккупантов и показывают себя сильнейшей нацией мира. К оружию становятся те, кто еще на прошлой неделе выходил на сцену и радовал украинцев концертами.

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Ковер из KALUSH будет бороться с российскими захватчиками

К числу добровольцев присоединился участник группы KALUSH, которая должна представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине. Пока коллектив не готовится к музыкальному конкурсу, а помогает украинской армии. Часть музыкантов стали волонтерами, а Ковер решил взять оружие в руки, с которым будет сопротивляться противнику.