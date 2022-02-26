Пока российские оккупанты пытаются уничтожить наших военных, Украина еще больше покоряет сердца в разных уголках мира.

Важно Благодаря Дании, Польше, Швеции: Россию дисквалифицировали с Евровидения-2022

После циничного нападения России на украинские территории весь мир говорит об Украине. Наше государство поддерживают в разных уголках мира, в разных сферах.

Украине пророчат победу на Евровидении-2022

В мае в Турине состоится финал Евровидения-2022. В этом году Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. По прогнозам букмекеров наша страна сейчас занимает первое место! Украина победит везде!

Украине пророчат победу на Евровидении-2022 / Скриншот с видео

Отметим, после того, как Россия начала официальную войну против Украины, организаторы Евровидения приняли решение дисквалифицировать ее с конкурса. Страну-оккупантку не сможет представлять ни один российский артист.

Дисквалификацию России с Евровидения и ЕВС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.

Обратите внимание! По поводу исключения российских СМИ из европейского сообщества общественных вещателей в ЕВС еще не ответили.

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