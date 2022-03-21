Участники группы Kalush Orchestra сейчас либо волонтерят, либо защищают Украину в терробороне. Но это не мешает им покорять сердца европейских слушателей.

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Выступление Kalush Orchestra на Нацотборе

Видео выступления группы Kalush Orchestra на Национальном отборе на Евровидение-2022 набрало первый миллион просмотров на официальном ютуб-канале конкурса. Об этом Суспільне сообщило в инстаграмме.



Kalush Orchestra на Нацотборе на Евровидение-2022 / Фото из инстаграмма Суспільного

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