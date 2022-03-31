Такую информацию 24 канала подтвердил представитель группы Kalush Orchestra. По его словам, группа была лишена необходимости делать резервную запись, если их не будет на конкурсе. Вместо этого будет показано выступление по Национальному отбору.

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Подготовка резервного видео пришлась на время, когда Россия уже начала широкомасштабное вторжение. В условиях войны возможности проводить съемки очень ограничены, а тем более такого уровня, который мы хотели бы показать европейской аудитории. Так что нашим резервом будет запись живого выступления в финале Нацотбора,

– сказал представитель группы.

В комментарии говорится, что команда группы и музыканты настроены приехать в Турин с новой постановкой и "зажечь европейскую сцену вживую, на все 100%". Ребятам из группы уже больше месяца европейские букмекеры прогнозируют первое место на конкурсе.

Следует добавить, что ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что группе Kalush Orchestra разрешили не делать резервный номер, а впоследствии – что они якобы уже его сделали во Львове. Ни группа, ни представители украинского Евровидения не подтверждали такую ​​информацию.