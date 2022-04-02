Музиканти зізналися, що у Львові зібралися вперше від початку війни, до того вони репетирували онлайн. На головній площі міста Kalush Orchestra заспівав хіт Stefania, з яким йому пророкують перемогу на Євробаченні-2022.

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Kalush Orchestra заспівав Stefania на площі Ринок у Львові: відео

Після драйвового номера лідер гурту Олег Псюк заявив, що попри війну їм вдалось владнати питання з документами для виїзду за кордон, тож у Турині вони заспівають наживо.

Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступати на Євробаченні вживу,

– оголосив фронтмен Kalush Orchestra.

Хлопці додали, що не будуть сидіти склавши руки, а з дня на день вирушають у промо-тур Євробачення-2022, де збиратимуть гроші для України.

"Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках Євробачення, в тур по збору коштів", – оголосив Олег Псюк. Місце першого концерту обіцяють оголосити вже в неділю, 3 квітня.

Нагадаємо, Килим з Kalush Orchestra пішов у добровольці ЗСУ. Він був на передовій, але, очевидно, склав зброю, аби гідно представити Україну на Євробаченні-2022 в Італії.

Що відомо про Kalush Orchestra на Євробаченні-2022