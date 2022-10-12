Kalush Orchestra едет в тур по Канаде и США: в каких городах встретят победителей Евровидения

Группа Kalush Orchestra уже через неделю отправляется в большой концертный тур по США и Канаде, где будет собирать средства для помощи Украине. Ранее им удалось собрать 54 миллиона гривен на своих выступлениях.

Победители Евровидения-2022 должны были дать концерты в семи крупнейших городах США и Канады. Однако ажиотаж был таким, что билеты мгновенно раскупили, поэтому команда группы в Торонто и Нью-Йорке приняла решение организовать дополнительные концерты. Концерты будут проходить почти каждый день с 20 октября по 10 ноября. В целом украинцы покажут 18 концертов за 3 недели.

Интересно Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле: даты проведения конкурса



Группа Kalush Orchestra едет в тур в США и Канаду / Фото прессслужбы

Это первая поездка для нашей группы в США и Канаду, очень волнующая. Мы должны показать всему миру, какие украинцы сильны и донести это через нашу музыку! Наша цель – чтобы украинская музыка звучала на весь мир, чтобы нашу культуру узнавали как можно больше. Также, хочется, чтобы как можно больше людей узнало о нашем концертном туре, посетило концерты и донатили в фонд помощи Украине,

– говорит лидер группы Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Артисты поделились, что за последние месяцы объехали почти всю Европу и собрали в поддержку Украины 54 миллиона гривен! Теперь их цель более масштабна – сделать подобное в США и Канаде. Потому они призывают приходить на концерты и донатить на ускорение совместной победы в войне с Россией. На всех своих выступлениях группа Kalush Orchestra возит уникальный QR-код, с помощью которого все приходящие на концерты Kalush Orchestra могут донатить средства, поступающие на официальный Госфонд.

Как Kalush Orchestra помогает Украине: главное

Сначала артисты победили на международном конкурсе Евровидения-2022, где с главной сцены попросили об увольнении окруженных бойцов на "Азовстале".

Сразу на следующий день после победы группа запустила свой новый ютуб-канал, где первым видео стал клип на песню Stefania. В ней показали женщину, переживающую все ужасы войны. Съемки производились на деоккупированной Киевщине.

Впоследствии коллектив продал кубок Евровидения-2022 и розовую панаму Олега Псюка из Турина на благотворительном аукционе совместно с фондом Сергея Притулы. Панаму разыграли за донат в размере 5 евро и выручили за нее 11 миллионов гривен, а хрустальный микрофон отдали за самую большую ставку – 900 тысяч долларов. Его получила криптовалютная биржа WhiteBIT.

За вырученный почти миллион долларов Kalush Orchestra купил для ВСУ комплекс беспилотников PD-2. Для музыкантов организаторы Евровидения уже создали новый трофей, недавно прибывший в Украину.

Кроме концертов в Европе и привлечения внимания к войне в Украине, исполнители стали послами важного проекта. Они присоединились к инициативе "Сохраните украинскую культуру".

Интересно – Kalush Orchestra продали кубок победителей Евровидения