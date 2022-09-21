Так, копия кубка победителя Евровидения-2022 уже в Kalush Orchestra. Однако прятать его в шкаф со своими наградами рэперы не спешат. С хрустальным микрофоном смогут сфотографироваться все желающие. Что в этот раз придумали артисты, читайте ниже.
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Что будет с новым кубком Евровидения-2022
Что ж, подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Ведь нынешняя победа на Евровидении – это не только победа нашей группы, но и всей Украины,
– прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.
Так, трофей Евровидения-2022 повезут во Львов, Ивано-Франковск, Киев, Черновцы, Винницу и, конечно же, в Калуш. За это возьмется самый загадочный участник группы КилимМэн.
Новый кубок Евровидения-2022 для Kalush Orchestra / Фото из инстаграма Евровидения в Украине
- На благотворительном аукционе совместно с фондом Сергея Притула Kalush Orchestra продал и кубок Евровидения-2022, и розовую панаму Олега Псюка из Турина.
- Панаму разыграли за донат в размере 5 евро и выручили за нее 11 миллионов гривен, а хрустальный микрофон отдали за самую большую ставку – 900 тысяч долларов. Его получила криптовалютная биржа WhiteBIT.
- За вырученный почти миллион долларов Kalush Orchestra купил для ВСУ комплекс беспилотников PD-2.
- В преддверии аукциона организаторы Евровидения пообещали, что создадут еще один трофей победителя 2022 года: "Покупайте, не беспокойтесь, производители трофеев позаботятся, чтобы они получили новый". На это ушло около четырех месяцев.