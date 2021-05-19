Известная украинская артистка Настя Каменских обнародовала на личной странице новое сообщение. Она захватила очередным смелым образом и поделилась мыслями о себе.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость сделала селфи, позируя перед камерой в черном атласном платье бельевого стиля. Наряд подчеркивал фигуру, а кружевная вставка прикрывала зону декольте. На один бок Настя Каменских накинула серый шерстяной платок.

Певица дополнила образ многими серебристыми цепочками с элегантными подвесками, браслетом, а также золотыми серьгами-кольцами.

Настя Каменских распустила длинные вьющиеся волосы. Изюминкой аутфита стал красивый макияж. Артистка подчеркнула глаза коричневыми тенями и стрелками, а губы накрасила глянцевой нюдовой помадой.

Что написала в заметке Каменских

Звезда призналась, что часто бывает разной, и позволяет себе такой быть.

Идеальной в своей неидеальности, смешной и страстной, грустной и счастливой, спокойной и эмоциональной,

– поделилась Настя.

Певица написала, что все это – многогранность эмоций, которыми она наполнена. По словам Каменских, она не держит в себе эти чувства, а позволяет дарить их миру и наслаждаться ими, даже когда это грусть или слезы.

"И это не проявление слабости, это проявление человечности. Которая дает себе свободу быть настоящей. Да, для кого-то я не такая, как им хотелось бы меня видеть. Не так одета, не так накрашена, то "слишком худая", то "опять толстая"! Да, мои жизненные этапы, принципы и убеждения могут не подходить кому-то, но я вольна быть собой. Со своими достоинствами и зонами роста, силами и слабостями, удачами и падениями", – подчеркнула артистка.

Настя Каменских поделилась, что она открылась и показала все эмоции в альбоме "Красное вино". Она посвящает пластинку каждой девушке. Отметим, что альбом выйдет 21 мая.