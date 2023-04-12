Многие ролики будут посвящены локациям в Украине и Великобритании. Добавим, что на днях в Ливерпуле памятник группы The Beatles одели в вышиванки.

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В целом на Евровидении в этом году покажут 111 визиток из разных стран. Музыку для них напишет Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой. В каждом ролике покажут три локации страны, которую артист или коллектив будет представлять на главной сцене в Ливерпуле.

Эти визитки – самая музыкальная и ответственная работа для композитора на шоу и самая интересная лично для меня. Мне важно, чтобы Украина была максимально качественно представлена – это касается сцены, видеоряда и музыкального оформления. Для этого британский продакшн снимает видео, для которых я создаю музыку, объединяя атмосферу Украины и Великобритании,

– заявил Шуров.

Он добавил, что создание визиток – это сложный процесс, но даже в самые тревожные времена люди должны чувствовать свет и надеяться.



Открытка, которая представит Украину на Евровидении-2023 / Фото с сайта конкурса

Для съемки визиток будут использоваться дроны с камерами, угол обзора которых достигает 360 градусов. Там обнародовали три листовки, которые представят Украину. Однако, какая музыка будет звучать – пока остается секретом.



Открытка, которая представит Украину на Евровидении-2023 / Фото с сайта конкурса

В соцсети Шуров подчеркнул, что на этот процесс влияли и события в нашей стране, в первую очередь – эмоционально. "Последний два месяца жизни в основном прошли в подвале, где находится моя студия", – признался композитор. Он также пошутил, что его кот помогал ему.

Он добавил, что надеется, что визитки этого года станут одними из лучших в истории Евровидения.

К слову, через несколько недель до Евровидения стартовала оригинальная акция в поддержку Украины. Цель – создать крупнейший флешмоб в Великобритании и собрать средства для украинских детей. Как принять участие – читайте в статье.