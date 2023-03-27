Юлия Санина рассказала, что она сначала "забрасывала удочки" в украинские продюсеры конкурса, и это сработало – ей поступило предложение попробовать. Кастинги певица проходила несколько месяцев и видела в Лондоне наших знаменитостей, которые тоже пробовались на роль ведущих.
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Как Юлии удалось стать ведущей на Евровидении
По словам певицы, ее пригласили на кастинг в Британию. Все это продолжалось несколько месяцев и было в тайне. Знали об этом только ее родители и менеджер.
Это была большая тайна. Были поначалу несколько зум-кастингов, общение с продюсерами. Затем меня пригласили в Лондон на телевизионный кастинг. То есть это все происходило несколько месяцев, потом было несколько месяцев молчания, и я уже не ожидала, что будет ответ "да",
– призналась Санина.
Как звезда готовится к конкурсу
Сейчас Юлия усиленно учит английский язык, чтобы достойно представить Украину на международной арене.
"Я хочу звучать не хуже своих соведущих. Занимаюсь каждый божий день – или сама, или с учителями", – подчеркнула Санина.
Смотрите комментарий Юлии Саниной о Евровидении-2023: видео
Раньше звезда рассказывала, что ее уже познакомили с соведущим Грэмом Нортоном. Тот, якобы, очень сопереживает Украине и украинцам. "Он оказался таким спокойным, приветливым человеком. Мы пообщались, он спрашивал многое об Украине. Я ему все рассказала, пригласила сюда в Киев. Возможно, когда-то мы его здесь увидим", – сказала она.
К слову, вместе с Юлией Саниной в Ливерпуль поедет Тимур Мирошниченко. Его избрали комментатором Евровидения-2023 вместе с британкой и олимпийской чемпионкой Сэм Квек.
Как будет проходить Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии (отказались от участия из-за нехватки финансирования).
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.
- Организаторы Евровидения-2023 уже определили порядок выступления стран-участниц в двух полуфиналах конкурса. Под какими номерами будут поступать артисты – читайте в статье.