Забыли родную Украину: кто из звезд-мужчин выехал за границу во время войны и не вернулся

Больше года в Украине идет полномасштабная война. И если большинство украинских артистов уже давно вернулись домой, а некоторые из звезд даже защищают страну на фронте, есть и такие, которые "пригрелись" за границей и совсем не хотят уезжать оттуда.

Среди беглых звезд Олег Винник, Влад Яма, Дмитрий Ступка, Александр Эллерт и Денис Повалий, сообщает 24 Канал. Раньше мы также рассказывали о артистов, пришедших в себя после вторжения России.

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Кто из звезд-мужчин выехал за границу и не вернулся

Влад Яма

Танцовщик Влад Яма успел дрогнуть за границу 24 февраля до закрытия границ, хотя многие коллеги считают, что это было незаконно. Пока известно, что артист уже больше года живет в США с семьей.

По словам хореографа, в Америке он занимается проведением благотворительных мастер-классов. Однако недавно Влад поделился и тем, что овладел профессией диджея.



Влад Яма живет в США / Фото с его инстаграма

Из-за "отсиживания за океаном" власти Яму уже неоднократно осуждали. Его коллега Илона Гвоздева говорит, что " ровно относится к тем, кто уехал", но напоминает, что нужно быть рупором Украины, а "не сидеть на пляже".

И пока одни звезды критикуют власть Яму за бегство из Украины, есть и поддерживающие артиста. В частности, недавно за Влада Яму вступился актер Тарас Цымбалюк. Он считает, что танцовщик рассказывает американцам о войне и собирает средства для Украины.

Дмитрий Ступка

Актер Дмитрий Ступка еще до полномасштабного вторжения уехал в США. 23 февраля он возвращался в Украину и в самолете узнал, что началась война. Тогда домой уехать не рискнул.

Некоторое время Ступка жил в Анталии у друга своего отца, затем отправился в Варшаву, где занимался гуманитарной помощью, а оттуда вернулся в США. Он говорит, что сейчас участвует в благотворительных мероприятиях.



Дмитрий Ступка также живет в США / Фото с его инстаграма

Кроме того, Дмитрий не спешит возвращаться домой, где идет жестокая война. Из-за пребывания в Америке актера не раз критиковали.

В частности, в начале 2023 актер опубликовал видео, на котором показал, как проводит время в США. Он катался по ночному городу с девушкой и нарвался на критику со стороны украинцев, однако хейтерские комментарии сразу удаляли.

Олег Винник

В июне 2022 года впервые стало известно, куда исчез Олег Винник. Коллеги рассказали, что у певца якобы "серьезные проблемы со здоровьем", но "он не предатель".

По словам адвоката Винника, в Берлине он лечится, ведь еще до вторжения были проблемы со здоровьем. Он заявил, что Винник тихо поддерживает ВСУ, потому что "не желает пиариться во время беды".



Олег Винник в Германии / Фото с его инстаграма

В то же время Валерий Харчишин заявил, что для Винника "войны нет", а Иван Леньо из Kozak System назвал его "молчаливым бараном".

Денис Повалий

38-летний сын Таисии Повалий до вторжения часто выступал в Москве. Во время войны он решил не вставать на защиту государства, а отсидеться за границей. Сейчас Денис отсиживается в Испании, и благотворительные концерты для помощи Украине его не интересуют.

9 мая мужчина поделился семейными воспоминаниями о войне. В конце сообщения он пожелал всему миру, отметил, что теперь в его душе меньше волнения. Ранее Денис комментировал происходящее в Украине. Он назвал войну войной, но, как ни странно, не уточнил, что ее развязала Россия. Более того, когда российские танки вторглись в Украину, он сидел в Москве, а оттуда уже бежал за границу.



Денис ПОвалий в Испании / Фото с его инстаграма

В то же время его мама, певица Таисия Повалий оказалась предательницей Украины. Недавно она дала интервью российским СМИ, где поддержала войну в Украине. Кроме того, несмотря на войну, она продолжает жить и выступать в России.

Александр Эллерт

Комик и победитель "Холостячки" некоторое время после 24 февраля был в Украине. Однако затем Александр Эллерт неожиданно уехал в Калифорнию. Как ему это удалось – пока неизвестно.

В августе он опубликовал фото с солнечного побережья океана и сообщил, что некоторое время будет в США. Его сразу начали критиковать в сети.



Александр Эллерт​ в США / Фото с его инстаграма

В то же время сам Эллерт утверждает, что летом третий раз официально уехал из Украины. Там он якобы снимает ютуб-шоу "Гоу, узнаем" о россиянах в Америке. И хотя он провел уже более полугода за границей, артист пока не говорит о возвращении в Украину.

Добавим, многие украинские звезды с началом полномасштабной войны вступили в ряды терробороны или ВСУ и теперь защищают Украину. Речь идет о таких артистах: Андрей Хливнюк, Тарас Тополя и группа Антитела, Александр Положинский, Дмитрий Дикусар, Игорь Кондратюк, Максим Тарапата, Алексей Тритенко, Ахтем Сеитаблаев, Юрий Ткач, Виктор Бронюк, Олег Сенцов, Олег Михайлюта, Александр Ярмак, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тамерлан, Коля Серга и многие другие.