Александр опубликовал фото из солнечного побережья океана. Артист сообщил, что некоторое время будет в Калифорнии, после чего его подвергли критике в сети. Однако артист не разозлился, а решил в шутливой форме ответить хейтерам.
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Эллерт из Калифорнии ответил хейтерам
Мужчина опубликовал еще одну фотографию из жаркой Калифорнии, под которой оставил шутливый пост.
Сразу после того, как Зеленский стал президентом, ко мне прилетел аист с письмом. "Теперь ты можешь не платить за коммуналку, нарушать скоростной режим, бесплатно есть во всех ресторанах, ежемесячно прилетать в села и забирать самую красивую девушку. И самое главное – не потеряй удостоверения автора" "Квартала", ведь только с ним будут выпускать из страны. Никого больше, слышишь Саня, никого! Даже Порошенко. Только тебя, мой автор",
– иронически написал Александр.
Александр Эллерт в Калифорнии / Фото из инстаграма Эллерта
В комментариях мнения подписчиков Эллерта разделились. Многие поклонники поддержали его и подчеркнули, что сейчас главное – помогать Украине из любой точки мира.
- "Молодец! Правильно, не важно, из какой страны поддерживать ВСУ. Главное – вера в победу!"
- "Молодец! Ответил с сарказмом, но то, что надо! А все, кому что-то не нравится, пусть не читают и не смотрят. Верю, что ты сейчас на своем месте и не меньше помогаешь ВСУ!"
- "Как уж бесит фраза: "В стране война, а ты...". Девочки и ребята, смотрите за собой, пожалуйста. В стране война, а вы сидите в интернете и комментируете. Это ужас!"
- "Обожаю! Саша, спасибо, что помогаешь ВСУ!"
- "Люди, а вы вообще понимаете, что кроме окопов есть множество дел, которые в тех окопах помогают, чтобы наши ребята не стали пушечным мясом? Понятно, что там умирают, а там нет. Но судьба сама выбирает, к сожалению. Верю, что вы по важным делам для нас".
Но есть много подписчиков, которые подчеркивают, что такой пост неуместный во время войны.
- "Главное, что на украинском языке написал "патриот", а наши мужчины гибнут в окопах. Уехал, сиди молча. Задолбали ваши "кварталовцы". Езжайте на передовую, как наши мужчины. Но все умны только в телевизоре и инстаграме".
- "А повестка тебе не прилетела?"
- "Сидел бы и молчал".
- "Ну поехал, что-то там делаешь, так зачем провоцируешь? Хочешь хайпа? Активируешь хейтеров, чтобы был пиар, чтобы тебя не забыли. Но хватит! Война!"
- "Наши мужчины воюют, а тебе, вижу, нечем заняться. Еще и убежал".