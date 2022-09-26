Влад Яма проводит диджейские сети в Нью-Йорке и в Украину не спешит. Так что, вероятно, его карьера на "Танцах со звездами" под вопросом. Илона Гвоздева не критикует его публично, но намекает, что за судейский стол народ его не посадит.

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Илона Гвоздева о коллеге Владе Яме

Относительно Влада Ямы. Давать комментарий, правильно ли он поступил, или неправильно. Сейчас я уже ровно отношусь к тем, кто уехал,

– заявила Илона Гвоздева.

Она добавила, что нельзя стричь всех звездных мужчин под одну гребенку. Некоторые ведь не убежали от войны, а уехали, чтобы помогать. "Если у них есть возможность быть рупором Украины за границей, пусть это будет их главная миссия. Тогда народ воспримет их отъезд нормально, а не сидеть на пляже", – эмоционально выразилась танцовщица.

Что касается судейского кресла "Танцев со звездами", то в него Илона Гвоздева метит давно. Она говорит, что после войны вся власть будет в руках народа. Очевидно, так знаменитость намекает, что Влада Ямы, который столкнулся с хейтом после выезда в США, в проекте не будет.

Было бы нечестно, если бы я сказала: "Нет, мне это неинтересно". Поверьте, каждому танцовщику это интересно, просто не все говорят об этом. Это классный скачок, развитие. Но это должен решать канал, народ,

– отметила Илона.

Илона Гвоздева на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма танцовщицы