Вакарчук признался, что его больше всего поразило после поездки в Бахмут: "Такого еще не видел"

С первых дней полномасштабной войны певец Святослав Вакарчук постоянно ездит на фронт, чтобы поддержать военных музыкой. За это время лидер группы "Океан Эльзы" несколько раз посетил Бахмут. Он поделился впечатлениями от новой поездки в горячую точку.

В интервью Вакарчук рассказал, как изменился Бахмут в Донецкой области с его недавнего посещения и какая там ситуация сейчас. Он говорит, что город практически разрушен: "Там происходит ужас".

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Как изменился Бахмут за последние месяцы

Он рассказал, что помнит этот фронтовый город с тех пор, как впервые приехал туда в начале апреля.

"Тогда это была относительно мирная территория, если можно так сказать. Мы сидели в работавшей крафтовой пивоварне атмосфера в заведении мало чем отличалось от того, как оно было в мирное время в Киеве, Львове или других городах", – вспоминает Вакарчук.

По его словам, весной в Бахмуте уже мало местных жителей, однако ситуация была еще относительно спокойной.

В то же время, как отметил лидер группы "Океан Эльзы", начиная с лета, уже было видно, что город серьезно страдает от обстрелов и боевых действий, хотя он еще "сохранял признаки жизни".

Когда я там был осенью, то центр был очень сильно поврежден. А когда я был там сейчас, то такого большого контраста я не видел ни разу между поездками. Город фактически разрушен. В нем очень мало жизни, кроме военных, которых на тот момент было очень много,

– признается Вакарчук.

Что Вакарчука поразило больше всего

Музыканта больше всего поразили местные жители Бахмута, постоянно находящиеся под непрерывными обстрелами, но пытающиеся создавать "аналог жизни".

"Люди в окрестностях организуют ярмарки, на которых там что-нибудь продают. Это мне запомнилось больше всего из этой поездки. Потому что это такой контраст с военным настроением, которое происходит вокруг. Эти люди продолжают там быть", – подытожил певец.

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Добавим, что в конце января Святослав Вакарчук второй раз за последние полгода приехал в Бахмут, что в Донецкой области. Исполнитель приехал поддержать военных ВСУ.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте: последние новости

Упорные бои близ Бахмута не утихают ни днем, ни ночью. И хотя ряд аналитиков предполагают, что Украине все же следует отвести оттуда войска, наше военное руководство против такого решения. В ISW допустили стратегию ВСУ и его влияние на весеннее контрнаступление.

Лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко подчеркнул, что из города никто выходить не собирается. Бахмут обороняют на каждой его улице. Ведь каждая улица и каждая постройка – крепость сейчас.

В боях за Бахмут враг продолжает нести колоссальные потери. Нашим защитникам удалось превратить в решето самолет Пригожина. Между тем, пропагандисты продолжают отрабатывать деньги. Они уверяют, что уничтоженный самолет можно будет быстро восстановить и отправить обратно в бой.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал, что там продолжаются бои буквально за каждый метр украинской земли. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе.