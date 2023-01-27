Исполнитель днем ранее опубликовал видео из центра Бахмута на фоне нанесших российскими военными руин, а теперь показал, как поет "Червону руту" в укрытии вместе с защитниками. Песня Владимира Ивасюка, которого убили сотрудники КГБ в 1989 году, не потеряла актуальности и сегодня, через 50 лет с момента ее создания.

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Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем Силам обороны!

– написал под видео Вакарчук.

В ролике можно увидеть, как уставшие, однако несокрушимые украинские бойцы подпевают любимому артисту, а некоторые даже фиксируют памятный момент на камеру смартфона. Подписчики в комментариях поблагодарили исполнителя, что тот не побоялся приехать в прифронтовый город, а защитникам пожелали победы и возвращения живыми домой.

Напомним, что впервые Вакарчук приехал в Бахмут в сентябре 2022 года, когда оно уже начало испытывать немалые обстрелы и атаки со стороны россиян. Сейчас ситуация гораздо более сложная, однако ВСУ продолжают держать оборону города.

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