Лидер группы "Океан Эльзы" поблагодарил всех украинских военных, которые защищают нас на фронте от российских захватчиков.

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Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои, это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем в свои семьи, а победа – точно за нами! Слава Украине! Героям Слава!

– сказал Вакарчук.

Он снял видео в центре города, где видны разрушенные здания и слышны звуки выстрелов и артиллерии. У самого исполнителя был защитный шлем и бронежилет.

Это уже вторая поездка Вакарчука на фронт в Бахмут. Впервые он был там в сентябре 2022 года. Тогда в городе еще не была такая критическая ситуация, как сейчас, впрочем, Вооруженные Силы Украины сопротивляются и продолжают защищать город. "Фронтовый город, являющийся символом украинского сопротивления, который стоит твердо аж до победы", – говорил несколько месяцев назад Святослав Вакарчук.

Какая ситуация у Бахмута