Лидер группы "Океан Эльзы" поблагодарил всех украинских военных, которые защищают нас на фронте от российских захватчиков.
К слову С автоматом в окопе: один день Андрея Хлывнюка на передовой – фото
Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои, это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем в свои семьи, а победа – точно за нами! Слава Украине! Героям Слава!
– сказал Вакарчук.
Он снял видео в центре города, где видны разрушенные здания и слышны звуки выстрелов и артиллерии. У самого исполнителя был защитный шлем и бронежилет.
Это уже вторая поездка Вакарчука на фронт в Бахмут. Впервые он был там в сентябре 2022 года. Тогда в городе еще не была такая критическая ситуация, как сейчас, впрочем, Вооруженные Силы Украины сопротивляются и продолжают защищать город. "Фронтовый город, являющийся символом украинского сопротивления, который стоит твердо аж до победы", – говорил несколько месяцев назад Святослав Вакарчук.
Какая ситуация у Бахмута
- По состоянию на сегодняшний день ситуация на Востоке нашего государства остается крайне тяжелой. Возле Угледара и Бахмута в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
- Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, оккупанты бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. Они пытаются прорвать оборону ВСУ и несут бешеные потери, однако не отказываются от своих планов.
- В то же время она констатировала, что путь к нашей победе очень труден, но мы его обязательно пройдем. И самое главное – победим.
- На днях Владимир Зеленский констатировал, что сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях.
- Также в ВСУ спрогнозировали насколько реальна угроза, что россияне пойдут на Бахмут с 2 сторон.