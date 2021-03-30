Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает будоражить сеть жаркими фотографиями. На днях звезда засветила пышные ягодицы в спортивном костюме.

Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер обнародовала серию горячих фотографий на личной странице. Звезда взбудоражила воображение поклонников фото.

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Кайли Дженнер в спортивном костюме

Знаменитость и основательница бьюти-бренда прогуливалась по территории собственного имения. Известно, что Кайли Дженнер занимается спортом и следит за своим здоровьем. Вероятно, в это солнечное утро она бегала или делала упражнения.

Звезда предстала перед камерой в обтягивающем спортивном костюме светло-коричневого цвета. Топ на тонких бретелях подчеркнул пышную грудь Кайли, а мини-шорты – ее хрупкую талию и аппетитные бедра. Дженнер всегда поражает видом своей роскошной фигуры. Одежду она соединила с белыми кроссовками на массивной подошве.

Знаменитость собрала темные волосы в аккуратный высокий пучок. Она не дополняла образ аксессуарами, ведь и без них Кайли Дженнер выглядела соблазнительно. На этот раз модель появилась без макияжа, засветив натуральную красоту.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



​Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Фоловеры звезды были приятно шокированы роскошными формами Кайли. Об этом они высказались в комментариях: