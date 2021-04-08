Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает будоражить воображение поклонников фотографиями с откровенных съемок. На странице звезды появились новые провокационные снимки.

Светская львица и миллионерша Кайли Дженнер обнародовала в своем блоге новые пикантные фотографии. Она завела 224-миллионную аудиторию, а серия кадров набрала более 6 миллионов предпочтений от активных поклонников.

Жарко Больная рассеянным склерозом Сельма Блэр показала очаровательные формы без купальника на пляже

Эротические фото Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" не отказывает себе в элитном отдыхе. На днях звезда наслаждалась теплым солнцем у бассейна, а заодно устроила откровенную фотосессию в купальнике.

Для очередной съемки Кайли Дженнер выбрала желтое бикини неонового оттенка, состоявшее из откровенного топа и трусиков. Купальник удачно подчеркнул все изгибы роскошного тела знаменитости и ее пышные формы. Светская львица не только продемонстрировала фигуру, но и вблизи показала хрупкую талию.

Звезда дополнила соблазнительный аутфит массивными браслетами на руке и крупными серьгами. Она распустила длинные волосы и уложила их пляжными волнами. На лицо Кайли Дженнер не наносила макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Для просмотра фото листайте вправо:

Жаркие фото Кайли Дженнер