Кайли Дженнер похвасталась глубоким декольте в вязаном топе: пикантное фото
Миллионерша Кайли Дженнер взбудоражила воображение поклонников новым жарким кадром. Звезда не стесняется демонстрировать пышные формы на огромную аудиторию.
Источник:Инстаграм Кайли Дженнер
Американская знаменитость и модель Кайли Дженнер в своем блоге обнародовала новый кадр. Она показала соблазнительный образ и завела сеть.
К слову Леся Никитюк позировала на побережье океана в откровенном бикини: фото с Мальдив
Горячее фото Кайли Дженнер
Миллионерша устроила фотосессию в частном самолете. Она обольстительно позировала на кресле, где были вышиты ее инициалы – KJ. Кайли Дженнер предстала перед объективом в вязаном костюме, состоявшем из широких брюк и кофточки с чрезвычайно откровенным декольте. Топ завязывался под пышной грудью тонкой веревкой как корсет и подчеркивал пышные формы.
Сверху модель накинула молочный жакет, придавший пикантному образу изысканности. Откровенный наряд Кайли соединила с белыми сабо на высоком каблуке. Аутфит дополняла черная сумочка из крокодиловой кожи, массивные серьги-подвески и золотое кольцо на указательном пальце.
Длинные пышные волосы Дженнер распустила и уложила пляжными волнами. На лице знаменитость сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы лиловой матовой помадой.
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Эротическая фотосессия Кайли Дженнер обольстила поклонников. Впечатления от образа они написали в комментариях:
- "Мне понравился аутфит";
- "Лучшая бизнесвумен";
- "Вау";
- "Абсолютно так";
- "Самая красивая принцесса".
Поделиться новостью