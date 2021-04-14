Миллионерша Кайли Дженнер взбудоражила воображение поклонников новым жарким кадром. Звезда не стесняется демонстрировать пышные формы на огромную аудиторию.

Американская знаменитость и модель Кайли Дженнер в своем блоге обнародовала новый кадр. Она показала соблазнительный образ и завела сеть.

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Горячее фото Кайли Дженнер

Миллионерша устроила фотосессию в частном самолете. Она обольстительно позировала на кресле, где были вышиты ее инициалы – KJ. Кайли Дженнер предстала перед объективом в вязаном костюме, состоявшем из широких брюк и кофточки с чрезвычайно откровенным декольте. Топ завязывался под пышной грудью тонкой веревкой как корсет и подчеркивал пышные формы.

Сверху модель накинула молочный жакет, придавший пикантному образу изысканности. Откровенный наряд Кайли соединила с белыми сабо на высоком каблуке. Аутфит дополняла черная сумочка из крокодиловой кожи, массивные серьги-подвески и золотое кольцо на указательном пальце.

Длинные пышные волосы Дженнер распустила и уложила пляжными волнами. На лице знаменитость сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы лиловой матовой помадой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Эротическая фотосессия Кайли Дженнер обольстила поклонников. Впечатления от образа они написали в комментариях: