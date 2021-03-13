Светская львица Кайли Дженнер продолжает поражать фанатов эротическими образами. На днях звезда позировала в очень откровенном наряде без нижнего белья.

Представительница знаменитого Телесемейства Кардашян-Дженнер взбудоражила сеть. Кайли эротично позировала, демонстрируя пышные прелести своего тела.

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Сексуальный look Кайли Дженнер

23-летняя американская звезда на этот раз позировала на диване в очень обольстительном наряде. Дженнер появилась перед камерой в обтягивающем комбинезоне голубого цвета. Кайли надела его на обнаженное тело. Комбинезон имел откровенный вырез посередине, через который была видна огромная обнаженная грудь любимицы миллионов. Дерзкий образ светская львица дополнила черной кожаной курткой и стильными блестящими босоножками на высоких каблуках.

Волосы Дженнер уложила в локоны и собрала в пучок сверху. Лишь несколько прядей падали на ее лицо. Макияж знаменитости был безупречным. На веках она накрасила тоненькие черные стрелки, а на губы нанесла матовую помаду фиолетового цвета.

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Эротические фото представительниц Телесемейства Кардашян-Дженнер: