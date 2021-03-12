Звезда социальных сетей Ким Кардашян сейчас находится в стадии бракоразводного процесса с Канье Уэстом, впрочем, это не мешает ей отдыхать и нежиться под солнцем. Новое фото – этому доказательство.

Сексуальная Ким Кардашян

Ким Кардашян обожает купальники коричневых оттенков и этим самым задает тренды в мире. Они прекрасно гармонируют с загорелым телом звезды и подчеркивают ее формы тела. Новый купальник, состоящий из трусиков и бюстгальтера, едва прикрыл ее пышную грудь и интимные зоны.

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Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Ким удобно устроилась на лежаке у бассейна, отдыхая во дворе роскошного поместья. Ее длинные волосы были заплетены в две длинные косички, а на лице – черные солнцезащитные очки. На ее руках, конечно, нет обручального кольца, но еще одним аксессуаром, который добавил изюминки ее образу, стала золотистая подвеска на шее.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Реакция фанатов

Подписчики Ким, как всегда, были удивлены откровенностью любимицы:

"Летняя одинокая Ким! Мы этого все так ждали!"

"Замечательные фото".

"Как всегда роскошная".

"Одиночество лучше, чем токсичные отношения. Помни об этом".

"Как можно быть такой красивой?"

Что известно о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста?

Первые слухи о неурядицах в семье появились во время карантина, а впоследствии – и во время предвыборной кампании Уэста. С тех пор они якобы жили отдельно и редко виделись. Ким призналась, что у ее мужа биполярное расстройство.

Новость о разводе пары прогремела из разных источников в начале января 2021 года. До 19 февраля пара ни опровергала, ни подтверждала слухи.