Світська левиця Кайлі Дженнер продовжує приголомшувати фанатів еротичними образами. Днями зірка позувала у надзвичайно відвертому вбранні без спідньої білизни.

Представниця знаменитого телесімейства Кардашян-Дженнер вкотре розбурхала мережу. Кайлі еротично позувала, демонструючи пишні принади свого тіла.

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Сексуальний look Кайлі Дженнер

23-річна американська зірка цього разу позувала на дивані у надзвичайно звабливому вбранні. Дженнер постала перед камерою в обтислому комбінезоні блакитного кольору. Кайлі одягнула його на оголене тіло. Комбінезон мав відверті вирізи посередині, крізь які було видно величезні оголені груди улюблениці мільйонів. Зухвалий образ світська левиця доповнила чорною шкіряною курткою та стильними блискучими босоніжками на високих підборах.

Волосся Дженнер вклала у локони та зібрала в пучок зверху. Лише декілька пасм спадали на її обличчя. Макіяж знаменитості був бездоганним. На повіках вона нафарбувала тоненькі чорні стрілки, а на губи нанесла матову помаду фіолетового кольору.

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Еротичні фото представниць телесімейства Кардашян-Дженнер: