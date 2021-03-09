23-летняя американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает будоражить сеть жаркими фото. На этот раз она показала пышные формы в обтягивающем костюме.

Успешная американская модель и основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер обожает участвовать в горячих фотосъемках. Она опубликовала новые кадры в своем блоге.

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Кайли Дженнер в обтягивающем костюме

Американская знаменитость предстала перед зеркалом в соблазнительной позе, обольстительно глядя в объектив. Для нового жаркого образа она выбрала облегающий костюм серого цвета с разноцветным принтом. Наряд удачно подчеркнул пышную грудь и ягодицы звезды по сравнению с ее тонкой талией и подтянутым животом.

Кайли Дженнер дополнила образ небольшой сумочкой и кольцами на указательных пальцах. Она распустила выпрямленные волосы, однако слегка накрутила концы. На лице Кайли сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а щеки – румянами. Губы модель накрасила нюдовой помадой.

"Ты можешь смотреть, но не прикасайся", – написала обольстительная Кайли Дженнер под снимками.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер