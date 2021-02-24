Самая младшая из семейства Кардашьян 23-летняя Кайли Дженнер показала новый сексуальный образ. Светская львица красовалась перед камерой в обтягивающей юбке и дерзком топе с разрезами, который выгодно подчеркнул аппетитную грудь звезды.

Для очаровательной Кайли Дженнер отсутствие светских мероприятий и красных дорожек не повод не демонстрировать новые фантастические образы. На заднем дворе роскошного поместья она устроила горячую фэшн-съемку, взбудоражив воображение 217-миллионной аудитории в инстаграме.

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Сексуальный образ Кайли Дженнер

Бизнесвумен предстала перед камерой в полупрозрачном костюме серого цвета. На ней облегающая юбка длины миди с высокой посадкой, которая безупречно подчеркнула хрупкую талию. Соблазнительный низ она сочетала с откровенным верхом – коротким топом с разрезами, которые обнажили плечи, и длинными рукавами. В кадре Кайли Дженнер засветила аппетитные формы – от большой груди и плоского животика до аппетитных бедер и стройных ножек.

Дерзкий образ звезда довершила прозрачными босоножками на шпильке и массивными аксессуарами – колье-цепочкой, серьгами, браслетом и кольцами. Длинные волосы модель распустила и нанесла макияж с розовой помадой. Она сексуально изгибалась под солнечными лучами, щеголяя прелестями.

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Соблазнительные образы Кайли Дженнер: