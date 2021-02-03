Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает щеголять роскошными формами. Она обнародовала новое фото, где показала роскошную фигуру в обтягивающем платье.

Источник: Инстаграм Кайли Дженнер

Известная американская модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер почти ежедневно делится с поклонниками снимками. Она продолжает развивать свой инстаграм-блог.

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Горячие фото Кайли Дженнер

Большую популярность приобретают именно эротические фото Кайли Дженнер. На днях она обнародовала очередную серию фотографий. Звезда позировала на фоне тропических пальм в легком оранжевом платье с принтом длины миди без бретелек. Оно удачно подчеркивало пикантные изгибы тела знаменитости и ее большую грудь.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер

Соблазнительный образ Кайли Дженнер дополнила перчатками, массивным серебряным кольцом, золотыми серьгами-кольцами и тонким шарфиком в тон.

Волосы модель связала в хвост и заплела длинную косу. На лице она сделала роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовым блеском от собственного бренда.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер