Кайлі Дженнер вразила апетитними формами в обтислому вбранні: сексуальні кадри
Наймолодша з сімейства Кардашян 23-річна Кайлі Дженнер показала новий сексуальний образ. Світська левиця красувалась перед камерою в обтислій спідниці та зухвалому топі з розрізами, який вигідно підкреслив апетитні груди зірки.
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
Для звабливої Кайлі Дженнер відсутність світських заходів і червоних доріжок не привід не демонструвати нові фантастичні образи. На задньому дворі розкішного маєтку вона влаштувала гарячу фешн-зйомку, розбурхавши уяву 217-мільйонної аудиторії в інстаграмі.
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Сексуальний образ Кайлі Дженнер
Бізнесвумен постала перед камерою в напівпрозорому костюмі сірого кольору. На ній обтисла спідниця довжини міді з високою посадкою, яка бездоганно підкреслила тендітну талію. Спокусливий низ вона поєднала з відвертим верхом – коротким топом з розрізами, які оголили плечі, та довгими рукавами. У кадрі Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми – від великих грудей і плоского животика до апетитних стегон і струнких ніжок.
Зухвалий образ зірка довершила прозорими босоніжками на шпильці та масивними аксесуарами – кольє-ланцюжком, сережками, браслетом і каблучками. Довге волосся модель розпустила і нанесла макіяж з рожевою помадою. Вона сексуально вигиналась під сонячними променями, хизуючись принадами.
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Спокусливі образи Кайлі Дженнер:
- зірка хизувалась довгими ногами у звабливій мінісукні;
- світська левиця показувала, як намастила тіло олією;
- блогерка демонструвала форми в обтислій сукні.
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