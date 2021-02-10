23-летняя американская модель Кайли Дженнер поразила публику новым брендовым образом. Звезда сфотографировалась в мини-платье магнетического изумрудного цвета, которое выгодно подчеркнуло прелести фигуры звезды.

После отпуска на островах Теркс и Кайкос светская львица вернулась к работе над собственным бьюти-брендом. Для выхода она выбрала экстремально короткое мини-платье и устроила фэшн-съемку в роскошном аутфите.

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Обольстительный образ Кайли Дженнер

В кадре знаменитость красовалась в шелковом мини-платье насыщенного изумрудного цвета с завязкой на талии. Наряд с длинными рукавами и закрытым декольте фантастически подчеркнул стройную фигуру Кайли Дженнер и длинные ножки.

Изысканный look она довершила неоновыми босоножками на высоких устойчивых каблуках, в тон к которым подобрала сумку от премиального французского бренда Chanel. Особое внимание звезда уделила деталям образа. Она подобрала массивные серьги, кольца и изящный браслет на ногу. Длинные волнистые волосы Кайли Дженнер оставила распущенными, а лицо скрыла за белыми очками из 90-х. В таком образе она смело могла покорять красные дорожки.

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