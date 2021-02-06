Основательница известного бьюти-бренда Кайли Дженнер даже на отдыхе рекламирует свою продукцию. Она сняла эротическое видео, показав, как намазалась маслом для загара. В кадре красавица появилась в крошечном бикини, которое едва прикрыло аппетитные формы.

23-летняя модель вместе с дочкой, звездными сестрами и их потомками отдыхает на островах Теркс и Кайкос. На заднем дворе роскошной виллы Кайли Дженнер сняла горячее видео, которым эффектно прорекламировала масло для тела собственного бренда Kylie Skin.

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Кайли Дженнер в дерзком бикини

Для ролика знаменитость выбрала едва ли не самый откровенный купальник из своего пляжного гардероба. Она предстала в крошечном бикини на завязках насыщенного синего цвета. Стринги едва скрыли пикантные зоны ее тела, а бюстгальтер прикрыл лишь соски, позволив обнажить большую грудь.

Чтобы привлечь внимание к сексуальной фигуре Кайли Дженнер надела золотую цепочку с бриллиантами, которая спускалась от шеи к стройной талии. Жаркий образ она довершила золотыми аксессуарами, волнистой укладкой и фирменным макияжем со стрелками.

В кадре звезда покрутила аппетитными бедрами и нанесла на тело масло для загара. Так ее формы выглядели еще эротичнее. Крайне откровенную заметку оценили более 8 миллионами лайков.

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