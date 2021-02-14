Сестры Кайли и Кендалл Дженнер поддержали рекламную кампанию старшей сестры Ким Кардашян. Для новой коллекции бренда SKIMS они снялись в красных бикини, которые едва прикрывали их сексуальные формы. Фотосессия сестер взбудоражила сеть.

40-летняя светская львица Ким Кардашян накануне Дня Валентина представила свою сексуальную коллекцию белья. К рекламной кампании она приобщила младших сестер Кайли и Кендалл Дженнер, которые также поделились результатом на своих страницах в инстаграме. Эта съемка стала самой горячей за всю историю бренда SKIMS.

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Сестры Кардашян-Дженнер в крошечных красных бикини

Вместе звезды позировали на круглом подиуме розового цвета, оказавшись запредельно близко друг к другу. Они надели похожие провокационные бикини красного цвета. Ким и Кайли выбрали более закрытые купальники.

Зато Кендалл Дженнер появилась в стрингах, которые едва прикрыли интимную часть ее тела и в крошечном бюстгальтере. Соблазнительные брюнетки распустили волосы, у них был одинаковый насыщенный макияж и прозрачные туфли на высоких каблуках.

Каждая из моделей выглядела по-своему фантастически. От пышных бедер и груди Ким Кардашян и Кайли Дженнер невозможно отвести взгляд, а Кендалл Дженнер захватила хрупким стройным телом.

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Съемка сестер стала еще горячее, когда на съемочную площадку вынесли сладкое. Знаменитости эротично пробовали сливки и позировали возле тортов и пирожных. Дерзкий ролик в своем инстаграм-профиле опубликовала Кайли Дженнер.