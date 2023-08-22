Думаю, "волчицы" все примут, – Юрий Горбунов предположил, вернется ли Олег Винник в Украину

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов дружил и сотрудничал с певцом Олегом Винником. Теперь он прокомментировал его бегство за границу. По мнению артиста, недавнее интервью Винника было "ни о чем".

Летом Винник впервые за полтора года войны вышел на связь с поклонниками и дал первое интервью. В нем он наконец озвучил имя жены и рассказал о своем пребывании в Германии.

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Горбунов признался, что он до полномасштабной войны сотрудничал с Олегом Винником. Именно продюсер пригласил певца в свой проект "Бешеная свадьба". Оказывается, Винник не сразу согласился на предложение, потому что боялся за свой имидж.

До этого мы сотрудничали. Он снимался у нас в "Бешеной свадьбе" и пел вместе с Алексеем. Такое у нас было рабочее сотрудничество. Хотя Олег с самого начала тяжело шел на контакт. Он не хотел сначала сниматься, переживал, как это повлияет на его имидж. А потом согласился и не жалел,

– поделился Юрий Горбунов.

Ведущий прокомментировал выезд певца в Германию. По его мнению, трудно сказать, примут ли украинцы Винника, который ни разу не возвращался домой.

"Возможно, "волчицы" все примут и скажут: "О, Олег вернулся, классно". Потому что когда его нет, будто и не о чем говорить... Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-то делаешь .Когда ты ничего не делаешь, то ничего нет. Мне кажется, даже если ты становишься на грабли, нужно все равно что-то делать", – высказался Горбунов.

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