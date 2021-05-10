Как и множество украинских звезд, Юлия Санина отправилась на отдых за границу. На этот раз семья музыкантов выбрала Египет, который откровенно разочаровал лидера рок-группы The Hardkiss.

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Звезде категорически не понравились отель, сервис, питание и даже тип природы, ведь она не воспринимает море без зеленых гор вокруг. Это сообщение Юлия Санина опубликовала как напоминание себе, чтобы никогда больше не летать в Египет.

Египет – не моя страна. Египет – не мой тип природы. Египет – не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте – это скорее приговор, чем бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну,

– поделилась фронтвумен The Hardkiss.

С сыном Даниилом и мужем Валом (настоящее имя – Валерий Бебко) она успела покататься по пустыне на квадроциклах и насладиться прогулками возле моря.

"Из хорошего – счастливый сын, красивое море и закат. Этим, пожалуй, с вами и поделюсь", – завершила Юлия Санина.

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Реакция сети

На новое сообщение недовольной Юлии Саниной отреагировали десятки поклонников, мысли которых разделились. Одни напомнили артистке, что зимой, после участия в "Танцах со звездами", она уже отдыхала в Египте и тогда была менее категоричной. Другие же поддержали фронтвумен The Hardkiss и посоветовали альтернативные страны для отпуска.

"Так вы же уже были в Египте зимой. Тогда не поняла еще, что не нравится? Зачем второй раз в эту же страну? Езжай в следующий раз на Острова, как Тина";

"Прилетайте в Грузию, город Батуми! Природа разнообразна – и море, и горы! Вкусная еда, а также много исторических мест";

"Полностью поддерживаю вас в решении закрыть вопрос об "отдыхе" в Египте. Такие же эмоции почувствовала";

"Согласен с Юлей. Сервис Египта стал хуже, и все списывают на пандемию".

К слову, критикам Юлия Санина объяснила: "В прошлый раз я восстанавливала тело и душу после "Танцев". И как-то не очень замечала все вокруг".