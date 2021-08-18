В отличие от звездных коллег, Иракли Макацария выбирает для отдыха курорты в родной Грузии. С Лизой Чичуа они отправились в солнечный Батуми. К побережью Черного моря влюбленные отправились с сестрой и племянником "Холостяка". Однако пара находит время для романтики.

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В личном профиле с почти полумиллионной аудиторией Иракли Макацария показал новый кадр с 19-летней возлюбленной. За руку с Лизой он прогуливался по живописному бульвару с пальмами.

Для вечернего променада секс-символ украинского шоу-биза выбрал стильный образ – темно-синюю футболку, которая подчеркнула его мышцы, белые укороченные брюки и полосатые эспадрильи. Герой "Холостяка" выглядел как с обложки глянца.

Тогда как Лиза Чичуа надела кокетливое мини-пдалье со спущенными рукавами и цветочным принтом. Летний наряд с обнаженными плечами и экстремально короткой длиной фантастически подчеркнул ее стройные ножки. Платье девушка соединила с белыми тапочками с золотистым декором, а волосы уложила в высокий пучок.



Иракли Макацария с 19-летней девушкой в Батуми / Фото из инстаграма "Холостяка"

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Напомним, о новых серьезных отношениях Иракли Макацария объявил в апреле. Только через два месяца он лаконично прокомментировал роман с 19-летней красавицей и признался, что безумная разница в возрасте не беспокоит ни его, ни Лизу.