Владимир Остапчук и Кристина Горняк вместе почти два года. За это время они успели побывать на самых популярных и дорогих курортах мира – в Турции, Египте, Черногории и на Мальдивах. В конце августа они полетели в Грецию. На этот раз влюбленные выбрали остров Крит и остались не в восторге.

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По словам жены шоумена, греческий остров Миконос понравился им гораздо больше. Все из-за огромных расстояний на Крите, которые паре приходится преодолевать, чтобы попасть на красивые пляжи.

"Остров Крит для меня пока сложен и непонятен, но все-таки Грецию я люблю! Впереди еще три дня, чтобы полюбить этот остров и его огромные расстояния, а если нет – Миконос всегда мне рад", – написала Кристина Горняк в инстаграме.

В комментариях жену поддержал Владимир Остапчук. Ему не угодили не только большие расстояния, но и малое количество зелени и допотопный сервис на пляжах. Следовательно, он сравнил Крит с украинским Крымом 2005 года.

Большой минус Крита – чтобы посмотреть новые места, нужно проехать от 50 до 150 километров. Остров Большой. Это утомительно. Не так зелено, как, например, в Черногории. Практически все муниципальные пляжи – некий Крым 2005 года,

– поделился Владимир Остапчук.

Зато звездные супруги в восторге от города Ретимнон, старинных улочек, красивых пляжей, греческого салата и местной сырной закуски – саганаки.

Жена Владимира Остапчука на Крите / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Отметим, на Крите супруги арендовали авто, на котором изучают самые живописные уголки острова. Они и в самом деле преодолевают сотни километров ежедневно. Например, во вторник Владимир Остапчук и Кристина Горняк проехали около 350 километров.

Во время отпуска на Крите пара едва не попала в скандал из-за ужина с запрещенным в Украине Киркоровым. Они жили в 30 минутах от артиста, который поддерживает оккупацию Крыма, поэтому не упустили возможность встретиться с ним лично. Как уверяла Кристина Горняк, за ужином он признавался в любви к Украине. Правда, политику и религию они не обсуждали.