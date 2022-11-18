Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о потере среди защитников Вооруженных сил Украины. Умер сын ее близких друзей Иван Нестеров.

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Екатерина Бужинская о потере среди ВСУ

Исполнительница поделилась, что Ивана называли "ангелом ВСУ". После смерти сына его мама собирает на дрон для собратьев.

Иван Нестеров отдал свою жизнь за Украину. Боль и отчаяние терять молодых, талантливых ребят. Иван – сын моих друзей… Его называли "Ангел ВСУ". Его героическая мать Алиса собирает на дрон для его собратьев в память о сыне Иване,

– рассказала Екатерина Бужинская.

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