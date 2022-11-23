Украинская исполнительница Alyona Alyona рассказала поклонникам печальную новость, произошедшую в ее семье. Ее вторая бабушка скончалась на днях.

Читайте также В боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского театра оперетты Вадим Хлупьянец

Alyona Alyona сообщила о потере в семье

Рэпер вспомнила свою песню с Джамалой "Жалі". В 2020 году вышел клип на этот трек – в тот день родители Alyona Alyona сообщили, что умерла ее бабушка. 21 ноября звезда призналась, что отошла и вторая ее бабушка.

В день съемок клипа на этот трек мне утром позвонили родители и сказали, что в Кировоградской области умерла моя бабушка. Я говорила вам эту историю. И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла моя другая бабушка,

– поделилась Alyona Alyona.

"Вы ежедневно отмечаете меня и Джа у ваших сториз, которые вы снимаете под эту песню. Я безгранично рада, что мы создали ее, ведь она напоминает, что жалости – естественное чувство, но если заполнить свое пустое сердце только жалостью - в этом сердце не будет места надежды на светлое будущее", – отметила артистка.

Alyona Alyona поблагодарила всех, кто слушает ее музыку и заполняет пустоту в сердце любовью.

Отрывок из клипа Alyona Alyona и Джамалы: видео

Звезды теряют близких во время войны