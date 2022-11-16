Во время войны люди погибают не только от вражеских снарядов. В холодный осенний день ушла из жизни прабабушка Wellboy.
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У Wellboy умерла бабушка
Артист опубликовал в своем инстаграмме чувственное видео, где видна его бабушка Варвара Петровна. Вероятно, ролик был снят еще до полномасштабного вторжения, поскольку на нем также экс-продюсер артиста – Юрий Бардаш. Он оказался предателем и сейчас в России. Антон вместе с Бардашем приезжал в гости к бабушке. В то время ей был 91 год.
Бабушки Вари сегодня не стало. Лучших женщин я не встречал,
– написал певец под видео.
В комментариях поклонники артиста выражают ему соболезнования.
- "Мои соболезнования. Держись".
- "Сочувствую! У тебя была хорошая бабушка".
- "Вечная память. Сочувствую, друг".
- "Пусть с Богом покоится".
Звезды, которые теряли родных во время войны
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