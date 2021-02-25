Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников деталями из ее будущего клипа. Звезда призналась, что сняла в нем блогера Таню Парфильеву.

Поклонники Насти Каменских уже не могут дождаться, когда украинская певица выпустит новый материал. Между тем звезда продолжает делиться его деталями в блоге.

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Новые детали будущего клипа NK

Настя Каменских призналась, что в ее новом клипе приняла участие блогерша-миллионница Таня Парфильева. Певица рассказала, что она очень рада, что Таня откликнулась на ее предложение.

Таня просто покорила меня своей женственностью, нежностью, интеллигентностью, чувством стиля и невероятно теплым вайбом, который от нее поступает,

– поделилась Настя Каменских.

Артистка добавила, что сначала хотела сохранять интригу уже к тому моменту, когда бы вышел клип. Однако не удержалась. Настя заметила, что это не все сюрпризы, которые ожидают поклонников до презентации нового материала.



Настя Каменских и Таня Парфильева / Фото с инстаграму Насти Каменских

Образы Насти Каменских и Тани Парфильевой

Певица и блогерша позировали перед камерой на розовом фоне. Настя Каменских выбрала неординарный наряд. Она появилась в черно-сиреневой кофточке и мини-юбке, которые соединила с ботфортами на массивной подошве и с серебристыми цепочками. Артистка завязала волосы в два хвоста и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Таня Парфильева взамен примерила блестящую кофточку с откровенным декольте и белые широкие брюки с принтом. Она украсила шею серебряной цепочкой. Блогерша аккуратно уложила волосы и завершила аутфит макияжем. Звезда накрасила глаза розовыми тенями и подчеркнула губы малиновой помадой.



Настя Каменских и Таня Парфильева / Фото с инстаграма Насти Каменских