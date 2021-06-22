Этот ад закончился, – жена Дмитрия Комарова рассказала, почему обращалась к детективам

Как множество знаменитостей, жена Дмитрия Комарова страдала от надоедливых поклонников. Один из них перешел черту настолько, что Александре Кучеренко пришлось обращаться к детективам, чтобы разоблачить его.
Крайне личной историей возлюбленная путешественника Дмитрия Комарова поделилась в инстаграм-сторис. Она рассказала, что неизвестный мужчина узнал ее номер и регулярно звонил. Сначала он обращался к "Мисс Украины-2016" с личными просьбами, а потом стал угрожать.
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Так, красавице пришлось обратиться в детективное агентство, чтобы разоблачить навязчивого фана.
Был период, когда мне постоянно названивал какой-то человек с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился только тогда, когда удалось установить его личность по номерам телефона,
– рассказала Александра Кучеренко.
Она не стала раскрывать никаких других деталей, поэтому неизвестно, какая судьба ждала мужчину, открыто угрожавшему жене Комарова. "Детективы нужны не только в фильмах и книгах, а часто и в реальной жизни", – завершила журналистка.
Отметим, жертвами аферистов были и другие звезды украинского шоу-биза:
- певицу Светлану Тарабарову обманули интернет-мошенники. Они проводили "розыгрыш" от имени артистки и забирали у ее подписчиков деньги или страницу в социальной сети.
- аферисты обманули модель Аллу Костромичеву. Воры предлагали фанам звезды перейти по ссылке, которая поможет выиграть крупную сумму денег, а взамен взламывали их аккаунты.
- новая "Холостячка" Злата Огневич еще год назад стала жертвой афериста. От ее имени он взял огромную предоплату за рекламу известного бренда.
- У жены Сергея Бабкина на несколько месяцев украли инстаграм-страницу. Аферист хотел выкачать деньги у подписчиков и родных Снежаны, но аккаунт удалось вернуть.