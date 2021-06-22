Крайне личной историей возлюбленная путешественника Дмитрия Комарова поделилась в инстаграм-сторис. Она рассказала, что неизвестный мужчина узнал ее номер и регулярно звонил. Сначала он обращался к "Мисс Украины-2016" с личными просьбами, а потом стал угрожать.

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Так, красавице пришлось обратиться в детективное агентство, чтобы разоблачить навязчивого фана.

Был период, когда мне постоянно названивал какой-то человек с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился только тогда, когда удалось установить его личность по номерам телефона,

– рассказала Александра Кучеренко.

Она не стала раскрывать никаких других деталей, поэтому неизвестно, какая судьба ждала мужчину, открыто угрожавшему жене Комарова. "Детективы нужны не только в фильмах и книгах, а часто и в реальной жизни", – завершила журналистка.

Отметим, жертвами аферистов были и другие звезды украинского шоу-биза: