Вкрай особистою історією кохана мандрівника Дмитра Комарова поділилась в інстаграм-сторіс. Вона розповіла, що невідомий чоловік дізнався її номер і регулярно телефонував. Спочатку він звертався до "Міс України-2016" з особистими проханнями, а тоді став погрожувати.
До теми Дмитро Комаров показав оригінальний подарунок від дружини на день народження
Так, красуні довелось звернутись в детективне агентство, аби викрити нав'язливого фана.
Був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося тільки тоді, коли вдалося встановити його особу за номерами телефону,
– розповіла Олександра Кучеренко.
Вона не стала розкривати жодних інших деталей, тому невідомо, яка доля чекала на чоловіка, що відкрито погрожував дружині Комарова. "Детективи потрібні не тільки у фільмах і книгах, а часто й в реальному житті", – завершила журналістка.
Зазначимо, жертвами аферистів були й інші зірки українського шоу-бізу:
- співачку Світлану Тарабарову ошукали інтернет-шахраї. Вони проводили "розіграш" від імені артистки та забирали в її підписників гроші чи сторінку в соціальній мережі.
- аферисти обдурили модель Аллу Костромічову. Злодії пропонували фанам зірки перейти за посиланням, яке допоможе виграти велику суму грошей, а натомість зламували їхні акаунти.
- нова "Холостячка" Злата Огнєвіч ще рік тому стала жертвою афериста. Від її імені він взяв величезну передоплату за рекламу відомого бренду.
- У дружини Сергія Бабкіна на кілька місяців вкрали інстаграм-сторінку. Аферист хотів викачати гроші в підписників і рідних Сніжани, але акаунт вдалось повернути.