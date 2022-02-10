Эшли Грэм показала первое фото новорожденных двойняшек и рассекретила их имена

10 февраля 2022 , 19:51
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Эшли Грэм

Американская модель Эшли Грэм стала мамой месяц назад. Но на днях она решилась показать миру первое фото двойняшек.

Известная американская модель Эшли Грэм впервые за месяц вернулась в сеть. Она опубликовала первое фото новорожденных детей.

Интересно Рози Хантингтон-Уайтли рассекретила пол и имя второго ребенка: трогательный снимок

Как зовут малышей Эшли Грэм

Как известно, знаменитость стала мамой двойняшек-мальчиков. Их она назвала Романом и Малахием. Модель поделилась, что ее материнство теперь крайне нелегкое.

Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать трудные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродового путешествия,
– рассказала Эшли Грэм.

Первое фото двойняшек

Модель опубликовала первое фото двойняшек. На фото она позировала на кровати, в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках. Мальчики появились спиной к камере, так что их лица Грэм еще не засветила.


Эшли Грэм с двойняшками / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Беременность Эшли Грэм

  • В июле 2021 года модель объявила, что во второй раз станет мамой. Она опубликовала чувственное фото, сделанное ее мужем. Эшли Грэм не скрывала своей беременности и делилась с миром красивыми фотографиями из эффектных фотосессий.
  • В сентябре модель призналась, что станет мамой двойни. Звезда опубликовала в сети трогательное видео, в котором сообщает новость мужу.
  • 7 января Эшли Грэм родила. Она попросила у фанов немного времени для восстановления. Как и в первый раз, роды проходили дома.
Автор: Марія Касій