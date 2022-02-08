О пополнении в семье супермодели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема сообщали только в прессе. Но на днях знаменитости подтвердили новость.

Не пропустите Кайли Дженнер родила второго малыша: первое фото

Рози Хантингтон-Уайтли родила дочку

Супермодель опубликовала трогательный снимок. Она сфотографировала колыбель-корзину в молочных цветах, в которой спала дочь. На фото лишь заметна ее маленькая рука.

Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила, что стала мамой 2 февраля. Также она рассекретила имя крохи – дочь назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.



Рози подтвердила, что стала мамой / Фото из инстаграма модели

Интересно, что в тот же день, 2 февраля 2022 года, на свет появился еще один звездный отпрыск – малыш Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.

Рози и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз