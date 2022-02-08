О пополнении в семье супермодели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема сообщали только в прессе. Но на днях знаменитости подтвердили новость.
Не пропустите Кайли Дженнер родила второго малыша: первое фото
Рози Хантингтон-Уайтли родила дочку
Супермодель опубликовала трогательный снимок. Она сфотографировала колыбель-корзину в молочных цветах, в которой спала дочь. На фото лишь заметна ее маленькая рука.
Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила, что стала мамой 2 февраля. Также она рассекретила имя крохи – дочь назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.
Рози подтвердила, что стала мамой / Фото из инстаграма модели
Рози и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз
- В середине августа Рози Хантингтон-Уайтли сообщила, что беременна во второй раз. Она опубликовала миловидное фото, где позировала в обтягивающем молочном платье. Уже тогда звезда засветила беременный животик.
- Знаменитости не делились деталями пополнения в семье. Но перед родами модель показала фотографию, с которой стало понятно, что совсем скоро Рози снова станет мамой. Радостную весть сначала сообщили в СМИ.
- Напомним, что Рози Хантингтон-Уайтли воспитывает сына Джека Оскара Стейтема, который появился на свет в июле 2017 года. Звездная пара помолвлена, однако с браком они не спешат.