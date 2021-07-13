Эшли Грэм во второй раз станет мамой
Радостной новостью известная модель поделилась на личной странице в инстаграме. Эшли Грэм опубликовала чувственное фото, на котором позировала обнаженной.
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Прошлый год был насыщен крошечными сюрпризами, большими печалями, важными началами и новыми историями. Я только начинаю осознавать и отмечать, что для нас означает этот следующий раздел,
– написала модель.
Эшли Грэм позировала на фоне пейзажа в тумане. Она прикрыла интимные места обнаженного тела длинной белоснежной рубашкой. Одной рукой звезда придерживала беременный животик. Эшли распустила волосы и дополнила образ серьгами.
Примечательно, что чувственный снимок сделал муж Эшли Грэм – фотограф Джастин Эрвин.
Личная жизнь Эшли Грэм
- Знаменитая пышнотелая модель встречалась с фотографом Джастином Эрвином с 2009 года. Через год пара поженилась, а в прошлом году отпраздновала 10 годовщину свадьбы.
- Эшли Грэм сообщила о своей первой беременности 14 августа 2019 года. Впоследствии манекенщица призналась, что ожидает появления сына. Имя будущего ребенка Эшли Грэм решила держать в секрете долгое время, хоть и намекнула, что уже выбрала его.
- 18 января 2020 года модель родила сына, которого назвала Исааком. Роды Эшли состоялись дома в присутствии ее мужа и акушерки. Грэм наслаждалась материнством во время пандемии коронавируса – поэтому уделяла сыну огромное количество времени и внимания.