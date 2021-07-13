Эшли Грэм во второй раз станет мамой

Радостной новостью известная модель поделилась на личной странице в инстаграме. Эшли Грэм опубликовала чувственное фото, на котором позировала обнаженной.

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Прошлый год был насыщен крошечными сюрпризами, большими печалями, важными началами и новыми историями. Я только начинаю осознавать и отмечать, что для нас означает этот следующий раздел,

– написала модель.

Эшли Грэм позировала на фоне пейзажа в тумане. Она прикрыла интимные места обнаженного тела длинной белоснежной рубашкой. Одной рукой звезда придерживала беременный животик. Эшли распустила волосы и дополнила образ серьгами.

Примечательно, что чувственный снимок сделал муж Эшли Грэм – фотограф Джастин Эрвин.

Личная жизнь Эшли Грэм