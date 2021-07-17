Звездный бэйби-бум продолжается! Вскоре пополнение произойдет в семье 33-летней Эшли Грэм. Звезда, которой долгое время не удавалось забеременеть, носит под сердцем второго малыша. Судя по новым фото, plus-size модель наслаждается беременностью.

Стоит знать Эшли Грэм беременна во второй раз: чувственное обнаженное фото

Локацией для новой съемки стал домик среди леса. Эшли Грэм позировала в комфортном, однако смелом образе. На ней короткий черный топ без бретелей, который гармонично сочетался с широкими брюками с принтом шахматной доски. Как низ, так и верх – одежда от популярных американских брендов Staud и Wray.

Откровенный образ plus-size модель довершила удобными кроксами и широкополой черной шляпой. Этот аксессуар Эшли Грэм эффектно продемонстрировала в кадре. Из украшений она выбрала массивные серьги и каф, а макияж наносить не стала.

Вагітна Ешлі Грем
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели

В новой фотосессии пышнотелая мамочка со всех ракурсов показала большой беременный животик. Она не рассекречивает, на каком месяце находится, однако, судя по ее формам, срок немалый.

Вагітна Ешлі Грем
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели

Вагітна Ешлі Грем
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели