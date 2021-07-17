Звездный бэйби-бум продолжается! Вскоре пополнение произойдет в семье 33-летней Эшли Грэм. Звезда, которой долгое время не удавалось забеременеть, носит под сердцем второго малыша. Судя по новым фото, plus-size модель наслаждается беременностью.
Стоит знать Эшли Грэм беременна во второй раз: чувственное обнаженное фото
Локацией для новой съемки стал домик среди леса. Эшли Грэм позировала в комфортном, однако смелом образе. На ней короткий черный топ без бретелей, который гармонично сочетался с широкими брюками с принтом шахматной доски. Как низ, так и верх – одежда от популярных американских брендов Staud и Wray.
Откровенный образ plus-size модель довершила удобными кроксами и широкополой черной шляпой. Этот аксессуар Эшли Грэм эффектно продемонстрировала в кадре. Из украшений она выбрала массивные серьги и каф, а макияж наносить не стала.
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели
В новой фотосессии пышнотелая мамочка со всех ракурсов показала большой беременный животик. Она не рассекречивает, на каком месяце находится, однако, судя по ее формам, срок немалый.
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели
Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели