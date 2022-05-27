Jerry Heil выпустила хит о разрушенном Счастье и расстрелянной "Мрии": трек берет за душу

Украинская певица Jerry Heil в очередной раз поразила поклонников новым синглом, в котором поет о зле, которое совершили россияне на украинской земле. Главным леймотивом песни стало то, что как бы русские ни пытались нас уничтожить, каждый получит по заслугам.

Jerry Heil рассказала, что написала композицию "Мрия" еще несколько месяцев назад – как раз тогда, когда Россия наносила удар по городу Счастье в Луганской области и расстреляла самый большой в мире самолет "Мрия", созданный киевским КБ имени Антонова.

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Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас – и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально,

– убеждена артистка.

В частности, в песне "Мечта" Jerry Heil спела строки украинской народной поговорки – "каждый будет жать, что посеял", которую можно найти в цитате из Священного Писания:

"…разве собирают виноград с терновника или из чертополоха – смоквы? 17 Так всякое доброе дерево приносит хорошие плоды, а злое дерево – плоды плохие. 18 Не может доброе дерево приносить плодов плохих, и худое дерево – плодов добрых."

Jerry Heil – Мечта: смотреть видео онлайн

Важно Jerry Heil, что из Василькова, где был обстрел аэродрома, обратилась к россиянам

Какие еще песни создала Jerry Heil во время войны: