Исполнительница переделала слова из народной песни "Ой, на горе, да и жнецы жнут", где вспомнила современных казаков – Зеленского, Арестовича и Кима.
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"Геть з України, москаль некрасівий"
Jerry Heil вдохновилась фрагментом из выступления Верки Сердючки, где та поет: "Геть з України, москаль некрасівий". Это выступление произвело фурор после начала полномасштабной войны, поэтому Jerry Heil решила реализовать давнюю мечту и выпустить трек Jerry Heil feat. Верка Сердючка. Но исполнительница никогда не думала, что запишет такую песню во время войны.
Видео "Геть з України, москаль некрасівий" матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам – Зеленскому, Киму и Арестовичу. И, конечно, народу Украины!
– рассказала исполнительница.
Jerry Heil – "Москаль некрасівий" ("Геть з України"): смотрите видео онлайн
Любителям очень понравился такой хит, о чем они пишут в комментариях к видео
- "Это просто бомба! Еще и с мультфильмом детства! Гениально!"
- "Это лучшее, что я увидела и услышала сегодня!"
- "Файно! Спасибо за ваше творчество! Вдохновение вам!"
- "Спасибо за хорошее настроение в трудное время!"
- "Песнь огонь! Слава Украине! Слава ВСУ!"
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